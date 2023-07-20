В Челябинске автобусы №2 и 9 временно изменят свои маршруты

Фото: Андрей АБРАМОВ

На выходных в Челябинске изменятся маршруты автобусов №2 и №9. Из-за строительства тепловых сетей для них ограничат движение по улицам Татищева и Петра Сумина. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— 22 и 23 июля будет закрыто движение автобусов по Татищева от проспекта Родионова до Петра Столыпина и по Петра Сумина от Татищева до Новоградского проспекта, — уточнили в организации.

На время работ автобусы направят по следующим маршрутам:

— №2. Чурилово — Академика Королева — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева — Новоградский проспект — Петра Столыпина (в обратную сторону: Петра Столыпина — Новоградский проспект — проспект Родионова — Академика Макеева — 250-летия Челябинска — Академика Королёва — Чурилово);

— №9. Мамина — Новоградский проспект — Петра Столыпина (в оба направления).

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

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