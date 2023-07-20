Спортивного директора «Трактора», задержанного по делу о наркотиках, уволили с должности

Александр Шинин. Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Хоккейный клуб «Трактор» уволил с должности спортивного директора Александра Шинина, которого ранее задержали по делу о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе челябинской команды.

— Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом, — заявили в пресс-службе.

Обязанности спортивного директора будет временно исполнять генеральный менеджер Алексей Волков. Сейчас ведется поиск замены.

По данным источника КП-Челябинск, у Александра Шинина нашли несколько граммов запрещенного вещества. Получить комментарий от него самого не удалось. В настоящий момент телефон бывшего спортивного директора находится вне зоны действия сети.

Свою карьеру в «Тракторе» Александр Шинин начал в 2001 году на роли защитника. Позже его повысили до капитана «медведей». Последний раз Шинин сыграл в 2019 году, а после перешел на клубную должность.

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