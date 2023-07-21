В Челябинске начались работы по расширению Арт-сквера на набережной реки Миасс

3D-визуализация благоустроенной территории. Иллюстрация: предоставлено «Комсомолке»

В Челябинске стартовали работы по увеличению площади Арт-сквера, расположенного на набережной реки Миасс. Расширять территорию планируют до улицы Свободы за счет прилегающего пустыря.

Рабочим предстоит убрать мусор, старый асфальт, остатки бетонных фундаментов и металлоконструкций. Также им необходимо проложить мощенные дорожки, провести озеленение территории, подготовить площадку под скульптуры и построить роллердром-каток. В летнее время здесь можно будет кататься на роликах, а в зимнее – на коньках.

Подрядчики должны сдать объект к 1 октября. За строительные работы им заплатят 46 млн рублей. Еще 6,7 млн рублей выделят на освещение новой части Арт-сквера.

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