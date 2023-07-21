Трем начальникам ЧМК отменили приговор по делу о сливе нечистот в реку Миасс

Ущерб природе оценили на сумму в 260 млн рублей Фото: Аца КОШТЭ

Троим начальникам Челябинского металлургического комбината отменили приговор за слив нечистот в реку Миасс. Такой решение вынес областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденных Александра Садырина, Александра Сосунова и Владимира Капнина. Ранее им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

— Осужденные и их защитники, а также представитель гражданского ответчика ПАО «ЧМК» в апелляционных жалобах ссылались на незаконность, необоснованность и несправедливость приговора. Просили отменить обвинительный приговор суда первой инстанции и постановить по делу оправдательный приговор, — уточнили в пресс-службе облсуда. — Уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Напомним, трех сотрудников ЧМК отдали под суд в апреле 2020 года. По версии следствия, по их вине в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба составил около 260 млн рублей.

В счет погашения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 20 млн рублей. Кроме того, ЧМК провел работы по устранению нарушений и уменьшению вреда для природы на 100 млн рублей.

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