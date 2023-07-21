В поездах по маршруту Челябинск – Екатеринбург увеличат число вагонов до трех

Фото: Свердловская пригородная компания

Количество вагонов в пригородных поездах Челябинск – Екатеринбург будет увеличено с двух до трех. Маршрут пользуется большой популярностью среди пассажиров. Как сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», изменения вступят в силу на выходных.

— С 22 июля ежедневно пригородные поезда будут курсировать тремя вагонами вместо обычных двух. На маршруте будет задействован подвижной состав РА-2, — уточнили в пресс-службе.

Межобластные поезда отправляются дважды в день: из Екатеринбурга в 08:36 и 18:00 (здесь и далее время местное), из Челябинска в 06:39 и 19:06.

Время поездки составляет порядка четырех часов. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш, о.п. Первомайская, о.п. Ботаническая и о.п. 236 км.

Первый межобластной скорый пригородный поезд вышел в рейс 11 ноября 2022 года. За полгода «Орланы» перевезли по маршруту Челябинск – Екатеринбург более 70 тысяч пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru