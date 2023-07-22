В Челябинской области бесправник погиб, перевернувшись в поле на УАЗе

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
В Ашинском районе Челябинской области мужчина без водительских прав погиб, катаясь в пять утра в поле. На незарегистрированном УАЗе он попытался заехать на подъем, но не справился с управлением. Судя по повреждениям, машина перевернулась несколько раз. У нее отлетели двери и часть корпуса.
– В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Погибшему мужчине было 24 года. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.
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