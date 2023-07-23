Власти Кыштыма продают заброшенный пионерлагерь на озере Увильды

Пионерлагерь имени Володи Дубинина уже много лет закрыт, а его постройки представляют собой руины. Фото: «Торги России»

Администрация Кыштыма в очередной раз выставила на аукцион недействующий детский лагерь возле железнодорожной станции Рипус. Инвесторам предлагается земельный участок площадью 60 тысяч кв. м. на берегу озера Увильды и 13 построек — спальные корпуса, административное здание, закрытая эстрада, столовая, душевой павильон, изолятор, овощехранилище, насосная станция. Все они находятся, преимущественно, в состоянии руин.

Начальная стоимость объекта — 31 млн 781 тысяч рублей. Прием заявок на торги ведется с конца июня, 28-29 июля организаторы будут принимать ценовые предложения, после чего состоится сам аукцион. Торги пойдут на повышение с шагом 3,2 млн рублей.

Лагерь, который в советское время носил имя пионера-героя Володи Дубинина, власти Кыштыма пытаются продать уже не первый раз. В 2022 году его пытались продать за 30,5 млн рублей, затем цену повысили. Последний раз торги объявляли в мае этого года. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

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