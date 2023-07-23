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НовостиОбщество23 июля 2023 12:05

У жителей Копейска изъяли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет на 1,5 млн рублей

Табак был приобретен для дальнейшей перепродажи
Павел ПОНОМАРЕНКО
Двое мужчин планировали выручить полтора миллиона рублей за партию сигарет без маркировки. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Двое мужчин планировали выручить полтора миллиона рублей за партию сигарет без маркировки. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Крупную партию нелегальной табачной продукции выявили в Копейске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД. Немаркированные сигареты продавали в розничном магазине двое жителей Копейска, 63 и 58 лет.

— Сотрудниками полиции в магазине и нежилом помещении на территории Копейска изъято 12 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1,5 млн рублей, которые подозреваемые незаконно приобрели и хранили с целью сбыта, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчин задержали, на них завели уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. На время следствия с них взяли подписку о невыезде.

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