У жителей Копейска изъяли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет на 1,5 млн рублей

Двое мужчин планировали выручить полтора миллиона рублей за партию сигарет без маркировки. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Крупную партию нелегальной табачной продукции выявили в Копейске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД. Немаркированные сигареты продавали в розничном магазине двое жителей Копейска, 63 и 58 лет.

— Сотрудниками полиции в магазине и нежилом помещении на территории Копейска изъято 12 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1,5 млн рублей, которые подозреваемые незаконно приобрели и хранили с целью сбыта, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчин задержали, на них завели уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. На время следствия с них взяли подписку о невыезде.

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