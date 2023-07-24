У областной больницы в Челябинске расширят тротуар

Пока по тротуару на Блюхера едва могут разойтись двое встречных пешеходов.

Участок тротуара на улице Блюхера от центра онкологии и ядерной медицины до въезда на территорию областной клинической больницы расширят по просьбам жителей. Как сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, ради этого придется снести опору контактной сети троллейбуса.

— Мы достигли договоренностей с подрядной организацией, посмотрели возможности расширения тротуара в части сноса одной опоры контактной сети, которая не задействована в эксплуатации троллейбуса.

Тротуар на этом участке будет расширен до двух метров. Работы стартовали уже сегодня.

Ремонт улицы Блюхера ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме реконструкции полотна вдоль дороги обустраивают новые тротуары по направлению в сторону АМЗ.

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