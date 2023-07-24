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НовостиОбщество24 июля 2023 9:15

У областной больницы в Челябинске расширят тротуар

В Челябинске до двух метров расширят пешеходную дорожку в районе Медгородка
Павел ПОНОМАРЕНКО
Пока по тротуару на Блюхера едва могут разойтись двое встречных пешеходов.

Пока по тротуару на Блюхера едва могут разойтись двое встречных пешеходов.

Участок тротуара на улице Блюхера от центра онкологии и ядерной медицины до въезда на территорию областной клинической больницы расширят по просьбам жителей. Как сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, ради этого придется снести опору контактной сети троллейбуса.

— Мы достигли договоренностей с подрядной организацией, посмотрели возможности расширения тротуара в части сноса одной опоры контактной сети, которая не задействована в эксплуатации троллейбуса.

Тротуар на этом участке будет расширен до двух метров. Работы стартовали уже сегодня.

Ремонт улицы Блюхера ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме реконструкции полотна вдоль дороги обустраивают новые тротуары по направлению в сторону АМЗ.

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