В Челябинске женщина за рулем иномарки сбила пешехода на «зебре»

Фото: читатель КП
В Челябинске иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло около шести часов вечера напротив дома №74 по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.
Женщина получила травмы. На место приехала скорая помощь. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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