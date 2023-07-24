В Челябинске женщина за рулем иномарки сбила пешехода на «зебре»

Фото: читатель КП

В Челябинске иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло около шести часов вечера напротив дома №74 по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.

Женщина получила травмы. На место приехала скорая помощь. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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