В Челябинске на Первом озере утонул 6-летний ребенок

Мальчик с компанией пришел в запрещенное место. Фото: yandex.ru/maps/

В Челябинске на Первом озере в района проспекта Виктора Давыдова утонул 6-летний мальчик. Ребенок с компанией друзей, старшему из которых 14 лет, пришел искупаться в запрещенном месте. Мальчишка пропал из виду, а вспомнили про него только когда все засобирались домой. Нашли тело в пяти метрах от берега. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

– Уважаемые челябинцы, призываем вас не оставлять детей без присмотра. Ответственность несут родители, они должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность, – призывают в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения г. Челябинска.

Родителям советуют разъяснять детям правила поведения на воде и не подавать плохой пример. Также важен контроль за эмоциональным состоянием ребенка, чтобы он не нахлебался воды, контроль времени нахождения в воде. В запрещенных местах с детьми купаться нельзя.

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