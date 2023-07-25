Челябинцы назвали переоцененной работу депутатов, чиновников и менеджеров

Больше всего челябинцев возмущают зарплаты депутатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Челябинска назвали неоправданно высокими зарплаты у депутатов, госслужащих и менеджеров. К такому результату в ходе опроса пришли аналитики сервиса Superjob.

— Список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности возглавляют депутаты: их зарплаты считают неоправданно высокими 24% челябинцев. На втором месте — госслужащие (14%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (12%), — отмечают аналитики.

В ходе опроса 9% респондентов заявили, что слишком много зарабатывают руководители, по заявлению 6% - представители IT-сферы, а 6% назвали неоправданно высокими доходы футболистов.

Гонорары артистов назвали переоцененными 4% челябинцев, с недоумением о доходах блогеров высказались 3%. Еще 11% назвали неоправданно высокими зарплаты у банковских работников, журналистов, сотрудников бьюти-сферы, курьеров, риелторов, стоматологов и других профессий.

В том, что слишком высоки доходы у чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О заработке футболистов и блогеров больше говорят женщины.

Только 3% челябинцев в ходе опроса заявили, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

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