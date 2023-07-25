В Челябинске 28 дорог отремонтируют картами. Рассказываем, в чем особенность такого метода

Работы будут выполнены в сжатые сроки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска составила перечень дорог, где в ближайшее время проведут ремонт полотна картами. Работы запланированы на 28 улицах.

Карточный ремонт дорог выполняется в сжатые сроки и не требует большого расхода материалов. В ходе работ поврежденные участки асфальта срезают квадратом и заменяют. Затем происходит выравнивание поверхности с помощью катка и другой техники.

В мэрии Челябинска отметили, что работы проходят в рамках проекта «Дорожный рывок». Подрядным организациям предстоит за короткий срок привести в надлежащее состояние большую часть городских дорог. В настоящий момент ремонт завершен более чем на 60% объектах, относящихся к первому этапу работ.

Приводим список, где будет проходить карточный ремонт дорог:

Тракторозаводский район

- переулок Передовой;

- ул. Подольская;

- ул. Первой Пятилетки в районе трамвайного депо;

- ул. Конструктора Духова от Сергея Герасимова до ост. «Мехколонна».

Металлургический район

- автодорога в пос. Першино от ул. 32-й Годовщины Октября до ост. «Старое Першино» (автобусный маршрут № 43);

- ул. Байкальская от Мира до Обухова;

- ул. Гастелло от Краснооктябрьской до шоссе Металлургов;

- ул. Вишнегорская от дома № 2 до ул. Приборостроителей.

Советский район

- Троицкий тракт от путепровода «Металлобаза» до 7 км;

- ул. Лазаретная от Цвиллинга до Переселенческой;

- ул. Базовая 2-я от Маслобазовой до дома № 1 по ул. Базовой 2-й;

- автодорога от пос. Федоровка через ул. Панфиловцев до а/д 13-А.

Центральный район

- ул. Фруктовая до дорожного знака «Конец населенного пункта г. Челябинска» (в том числе пешеходное ограждение);

- ул. Татьяничевой от Витебской до Варненской;

- автодорога от памятника Курчатову до ул. Худякова через городской бор;

- ул. Труда (под мостами в районе трамвайного депо).

Ленинский район

- Копейское шоссе в районе ост. «Завод Станкомаш»;

- перекресток улиц Гражданская и Пограничная;

- ул. Майкова от Новороссийской до Василевского;

- ул. Вагнера от Агалакова до Дзержинского.

Калининский район

- ул. Братьев Кашириных выход на Свердловский проспект (под развязкой);

- ул. Кыштымская от проспекта Победы до дома № 19 по ул. Кыштымской;

- проспект Победы (малый проезд) от ул. Красного Урала до дома № 324/2 по проспекту Победы;

- ул. Косарева от проспекта Победы до Университетской Набережной.

Курчатовский район

- ул. Пионерская от Комсомольского проспекта до проспекта Победы;

- ул. Рязанская от Салавата Юлаева до Шершневской;

- ул. Салавата Юлаева от Чичерина до Рязанской;

- пересечение Свердловского проспекта и ул. Цинковой (направление движения к ул. Каслинской).

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