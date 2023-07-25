В Челябинске 28 дорог отремонтируют картами. Рассказываем, в чем особенность такого метода

Работы будут выполнены в сжатые сроки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Администрация Челябинска составила перечень дорог, где в ближайшее время проведут ремонт полотна картами. Работы запланированы на 28 улицах.
Карточный ремонт дорог выполняется в сжатые сроки и не требует большого расхода материалов. В ходе работ поврежденные участки асфальта срезают квадратом и заменяют. Затем происходит выравнивание поверхности с помощью катка и другой техники.
В мэрии Челябинска отметили, что работы проходят в рамках проекта «Дорожный рывок». Подрядным организациям предстоит за короткий срок привести в надлежащее состояние большую часть городских дорог. В настоящий момент ремонт завершен более чем на 60% объектах, относящихся к первому этапу работ.
Приводим список, где будет проходить карточный ремонт дорог:
Тракторозаводский район
- переулок Передовой;
- ул. Подольская;
- ул. Первой Пятилетки в районе трамвайного депо;
- ул. Конструктора Духова от Сергея Герасимова до ост. «Мехколонна».
Металлургический район
- автодорога в пос. Першино от ул. 32-й Годовщины Октября до ост. «Старое Першино» (автобусный маршрут № 43);
- ул. Байкальская от Мира до Обухова;
- ул. Гастелло от Краснооктябрьской до шоссе Металлургов;
- ул. Вишнегорская от дома № 2 до ул. Приборостроителей.
Советский район
- Троицкий тракт от путепровода «Металлобаза» до 7 км;
- ул. Лазаретная от Цвиллинга до Переселенческой;
- ул. Базовая 2-я от Маслобазовой до дома № 1 по ул. Базовой 2-й;
- автодорога от пос. Федоровка через ул. Панфиловцев до а/д 13-А.
Центральный район
- ул. Фруктовая до дорожного знака «Конец населенного пункта г. Челябинска» (в том числе пешеходное ограждение);
- ул. Татьяничевой от Витебской до Варненской;
- автодорога от памятника Курчатову до ул. Худякова через городской бор;
- ул. Труда (под мостами в районе трамвайного депо).
Ленинский район
- Копейское шоссе в районе ост. «Завод Станкомаш»;
- перекресток улиц Гражданская и Пограничная;
- ул. Майкова от Новороссийской до Василевского;
- ул. Вагнера от Агалакова до Дзержинского.
Калининский район
- ул. Братьев Кашириных выход на Свердловский проспект (под развязкой);
- ул. Кыштымская от проспекта Победы до дома № 19 по ул. Кыштымской;
- проспект Победы (малый проезд) от ул. Красного Урала до дома № 324/2 по проспекту Победы;
- ул. Косарева от проспекта Победы до Университетской Набережной.
Курчатовский район
- ул. Пионерская от Комсомольского проспекта до проспекта Победы;
- ул. Рязанская от Салавата Юлаева до Шершневской;
- ул. Салавата Юлаева от Чичерина до Рязанской;
- пересечение Свердловского проспекта и ул. Цинковой (направление движения к ул. Каслинской).
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