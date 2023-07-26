Уже ест самостоятельно: в Челябинске 71-летнему пациенту удалили рак желудка ультразвуковым скальпелем

Операция длилась пять часов. Фото: Челябинский онкоцентр

В челябинском онкоцентре впервые самостоятельно провели сложную операцию по удалению рака желудка через проколы. Как рассказали в пресс-службе больницы, 71-летнему пациенту со злокачественной опухолью удаляли большую часть органа пять часов.

— Пациентам с начальной стадией рака желудка иногда могут удалять опухолевые образования вообще без разрезов. В данной ситуации это было невозможно: глубина поражения органов была критичная для эндоскопического удаления. Выбор был сделан в пользу лапароскопической резекции желудка, - рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Иван Гавришкин.

Он объяснил, что операция, проведенная таким методом, переносится легче, а само удаление происходит с минимальной потерей крови. Добавим, что ранее в онкоцентре лапароскопические резекции желудка проходили в рамках мастер-классов с участием специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сейчас пациент уже самостоятельно ест и через несколько месяцев сможет вернуться к обычной жизни.

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