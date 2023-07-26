Высокая температура, конъюнктивит и сыпь: с начала года в Челябинской области корью переболело 30 детей

Две большие вспышки заболевания корью были в Челябинской области в 2011 и в 2018 годах. В обоих случаях вирус подхватывали дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в Челябинской области зафиксировано 70 случаев заболевания корью, из них 30 – дети. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Челябинской области, объясняя, что подъем заболевания связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори».

— Самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация, — уверяет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Корь – очень заразная болезнь, она сопровождается высокой температурой, воспалением горла и носа, конъюнктивитом и сыпью. По нацкалендарю прививку от кори делают детям в год и 6 лет. Взрослые до 35 лет тоже должны привиться, если они не болели корью, ранее не прививались или делали это один раз. Иммунизации подлежат взрослые от 36 до 55 лет из групп риска (медработники, продавцы, коммунальщики, водители и кондукторы общественного транспорта, вахтовики и таможенники).

В начале года в нескольких регионах России стало известно о вспышках кори. Еще весной региональный Роспотребнадзор призывал южноуральцев пройти вакцинацию. Даже если человек уже переболел корью, то лишней прививка не будет, уверяют медики.

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