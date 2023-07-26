В Челябинске женщина упала со скалы на Голубом карьере

Женщину пришлось эвакуировать со скалистого берега на лодке. Фото: УБЖ г. Челябинска

Несчастный случай произошел сегодня, 26 июля, на Голубом карьере в Челябинске. Там со скалы упала 37-летняя женщина, которая отдыхала на водоеме в компании своего знакомого — она хотела прыгнуть в воду но упала на камни рядом и сильно ударилась.

На место оперативно прибыли сотрудники городской службы спасения. Пострадавшую пришлось эвакуировать, подплыв к ней на лодке — посуху это оказалось невозможно из-за слишком крутого берега.

Спасатели оказали женщине первую помощь: наложили шины и воротник Шанца; затем ее перевезли на противоположный берег, где уже ожидала скорая помощь. С различными травмами женщину госпитализировали.

— Напоминаем, что Голубой карьер имеет рельефное дно с большими перепадами высот и скалистые берега, что делает купание в нем опасным для жизни! — заявили в управлении безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

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