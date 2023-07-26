Челябинец под мухоморами избил девушку, которая пыталась ему помочь

Наевшегося мухоморов пациента скорой помощи задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали в Челябинске 40-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел накануне, 25 июля, в Калининском районе. Горожанина с признаками отравления психоактивными веществами бригада скорой обнаружила самостоятельно, во время движения по улицам. Ему попытались оказать медицинскую помощь, но в ответ фельдшеры получили силовой отпор.

Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и нанес ей удары по лицу. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации, уже через четыре минуты на место подоспел наряд Росгвардии, который задержал буйного пациента.

Силовикам мужчина объяснил, что причиной нестабильного состояния и агрессивного поведения стали употребленные им мухоморы. Задержанного доставили в Калининский райотдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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