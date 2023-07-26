В Челябинске готовятся отремонтировать памятник «Сказ об Урале»

Памятник «Сказ об Урале». Фото: госкомитет охраны ОКН Челябинской области

В Челябинске отреставрируют памятник «Сказ об Урале», который расположен на Привокзальной площади. Проектную документацию на проведение работ отдали на экспертизу в региональный комитет охраны объектов культурного наследия.

— Проектом предусматривается полное сохранение исторического облика памятника: скульптуры кузнеца, постамента, частью состоящего из гранитных глыб, а частью имеющего прямоугольную форму, сохранение и реставрация надписей: «Сказ об Урале» и «Урал! Опорный край державы ее добытчик и кузнец», — объяснили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

В ходе работ планируется очистить поверхность скульптуры от грязи и пыли, восстановить облицовочные гранитные плиты, а также отремонтировать поврежденные участки покрытия территории вокруг памятника и бордюров.

Обсуждение экспертизы проектной документации продлится до 14 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.