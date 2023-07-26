В Челябинской области отдали под суд банду аферистов, обманувших страховые компании на 30 млн рублей

Перед судом предстанут 21 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области будут судить преступную группировку, участники которой устраивали подставные ДТП и обманом получали деньги со страховки. Ущерб от их действий оценили на сумму в 30 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Всего на скамье подсудимых окажутся 21 человек. Как считает следствие, лидером преступной группы является житель Саткинского района. Он занимался инсценировкой аварий и несчастных случаев на поездах дальнего следования. Затем документы о ДТП и травмах с заведомо недостоверной информацией предоставлялись в страховые компании для получения выплат.

— В качестве пострадавших выступали друзья и близкие участников криминальной организации. Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 юридических лиц, – рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего было возбуждено 45 уголовных дел. Организатору схемы также вменяют статью о легализации преступных денег.

Имущество обвиняемых на 25 млн рублей было арестовано в качестве обеспечительной меры. Уголовное дело фигурантов рассмотрит Миасский городской суд.

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