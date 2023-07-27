Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» поменяла владельца

Основанная в Копейске третья по величине продуктовая сеть России переходит от отца к дочери. Фото: «Красное & Белое»

Миллиардер из Копейска Сергей Студенников передал акционерному обществу «Аврора» принадлежащие ему 49% акций компании «Меркурий Ритейл». Этот холдинг управляет основанной Студенниковым сетью алкомаркетов «Красное & Белое», а также другим известным алкогольным ритейлером — «Бристоль». Таким образом, формально Студенников-старший вышел из алкогольного бизнеса.

Как сообщает Chel.DK.ru, АО «Аврора» было зарегистрировано в Челябинске меньше месяца назад, в конце июня этого года; его уставной капитал — 36 млрд руб. Руководитель компании — Мария Студенникова, которая приходится дочерью основателю «К&Б». Юридический адрес фирмы — ул. Чайковского, 131. Отметим, что рядом разворачивается скандальная стройка семиэтажного административного здания, которое станет новым офисом «К&Б» в Челябинске.

Помимо Марии Студенниковой владельцами компании «Меркурий Ритейл» являются основатели сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев (37%) и Сергей Кациев (8%). Объединить бизнес с «Красное & Белое» они решили в 2019 году.

После этого основанная в 2006 году в Копейске сеть алкомаркетов вошла в число крупнейших российских ритейлеров, наряду с X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») и «Магнитом» — сегодня у нее свыше 13 тыс. точек по всей России. Состояние ее основателя Сергея Студенникова Forbes на данный момент оценивает в $1,5 млрд.

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