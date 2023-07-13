В мэрии Челябинска прокомментировали планы строительства офиса «Красное&Белое»

Проект здания, который демонстрировали на публичных слушаниях

В администрации Челябинска выступили с официальным заявлением по плану строительства офиса компании «Мистраль» в Колхозном поселке.

Семиэтажное офисное здание собираются построить между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. В мэрии заявили, что документы о планировке этой территории были утверждены 9 июня нынешнего года. При этом соблюли все необходимые процедуры, включая проведение публичных слушаний.

Документация предусматривает размещение на земельном участке административно-офисного здания с интернет-кафе. Сам участок считается многофункциональной общественно-деловой зоной. Для нее офис с интернет-кафе — основной вид разрешенного использования

— На сегодняшний день каких-либо разрешений на строительство на указанной территории не выдавалось, заявлений о выдаче в администрацию города не поступало, — добавили в мэрии.

Напомним, офисное здание намеревается построить компания «Мистраль», принадлежащая основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову. Жители Колхозного поселка пожаловались в Следственный комитет на то, что категорию земельного участка изменили без учета их мнения. Глава ведомства Александр Бастрыкин после обращения горожан поручил возбудить уголовное дело.

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