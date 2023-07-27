В селе под Челябинском два человека погибли в ночном пожаре из-за замкнувшей стиральной машинки

Пожар унес жизни двоих людей. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области.

Ночью в селе Калачево под Копейском загорелся небольшой частный дом. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, все было в дыму, стихия разошлась не на шутку.

Пожарные, звено газодымозащитной службы, нашли внутри двух людей. К тому моменту мужчина и женщина были уже мертвы.

– По предварительным данным причиной ЧП стало короткое замыкание стиральной машины, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В ведомстве отметили, что трагедии можно было бы избежать, если бы в доме были установлены автономные пожарные извещатели. Ведь эти маленькие устройства могут уловить возгорание, когда оно только зарождается, и громким сигналом разбудить людей.

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