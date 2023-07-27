Ремонт Свердловского проспекта продлится до середины ноября

В августе начнут ремонтировать Свердловский проспект к югу от Алого поля. Фото: Егор ИВЛЕВ

Администрация Челябинска ищет подрядчика на реконструкцию второго в этом году отрезка Свердловского проспекта. Работы пройдут на участке от пересечения с проспектом Ленина до улицы Курчатова, где Свердловский переходит в улицу Блюхера.

На дороге заменят асфальтовое покрытие, обновят разметку, тротуары и остановки общественного транспорта — новые павильоны появятся на Алом Поле и улице Южной. Также будут заменены несколько светофоров и дорожных знаков.

— На участке от поворота на ГКБ № 1 (после остановки) до перекрестка Свердловский пр. — ул. Либкнехта запроектировано восстановление крайней правой полосы, — говорится в конкурсной документации.

Объявлен тендер, начальная стоимость которого — 73,4 млн рублей. Аукцион пройдет 3 августа. Завершить работы на Свердловском проспекте планируется к 20 ноября.

20 августа завершается ремонт другого участка проспекта — от Комсомольского до Победы. В мае тендер выиграла челябинская дорожно-строительная фирма «Стройконтинент». Начальную цену контракта с 79 млн рублей она снизила до 49 млн.

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