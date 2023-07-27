«Город реально суровый, но прекрасный»: фуд-блогер Макс Брандт снял обзор на челябинские рестораны, кафе и рюмочные

Большинством блюд блогер был приятно удивлен. Скрин с видео: Макс Брандт / YouTube

Популярный фуд-блогер Макс Брандт (2,29 млн подписчиков на YouTube) приехал в Челябинск и снял обзор на местные заведения. Попробовал все: от легендарных уральских пельменей до пиццы и настоек.

Блогер посетил 13 мест, где вкусно поел и выпил. Он заглянул в «Оливер», Sushi simple, на Белый рынок, в Gordan, 4Pho, La mousse, «Подди пиццу», «Уральские пельмени», «Облако», Gong, Brut is good, Hoppy Mondays и «Дом Галеева». Отзывы на них можно посмотреть непосредственно на YouTube-канале блогера.

– Город реально суровый: ни в одном заведении не принято подавать воду и комплименты. А вообще Челябинск прекрасный: вкусная еда, огромное количество зелени и развивающаяся инфраструктура. В поездке много общался с местными, люди классные. Когда я им говорил, что мне очень нравится здесь, удивлялись, – подвел итоги поездки столичный блогер.

Не обошлось и без разочарований. Блогер отметил, что в Челябинске почти нет местных аутентичных блюд.

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