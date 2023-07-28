В День ВМФ на челябинской телебашне появится Андреевский флаг

Праздничную подсветку включат 30 июля в 22:15. Фото: мэрия Челябинска

В день ВМФ, который в этом году отметят 30 июля, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом рассказали в мэрии города.

В 22:15 на телебашне появится российский триколор и Андреевский флаг. Добавим, что День ВМФ начали отмечать больше 80 лет назад. Обычно военные моряки и офицеры празднуют в последнее воскресенье июля.

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