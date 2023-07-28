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НовостиАвто28 июля 2023 11:07

В Челябинске центральную улицу на два месяца сделают односторонней

Улицу Российскую в Челябинске частично закрывают на два месяца
Павел ПОНОМАРЕНКО
Полностью закроют полосу напротив ТК «Радуга».

Полностью закроют полосу напротив ТК «Радуга».

Фото: КП-Челябинск

В центре Челябинска вводится ограничение движения по улице Российской. Ее участок от Карла Маркса до улицы Коммуны по одной стороне движения — в сторону ж/д-вокзала — закрывают с завтрашнего дня, 29 июля. Там будут открытым способом вести капитальный ремонт напорно-самотечного коллектора канализации.

— Движение на данном участке будет односторонним, только в сторону улицы Труда, — подчеркивают в городской администрации.

Ограничение продлится два месяца — до 30 сентября. Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.

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