Муза, окрыленная чтением: в Челябинске открыли арт-объект к 125-летию Публичной библиотеки

Фото: министерство культуры Челябинской области

В «Литературном сквере» Челябинска в пятницу, 28 июля, прошла праздничная программа, посвященная 125-летию Публичной библиотеки. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие скульптуры «Окрыленная чтением».

Арт-объект изображает музу, которая сидит на скамейке и читает книгу. Работу выполнил челябинский скульптор Илья Старцев.

—Это символический образ читающего человека, который воспаряет над миром благодаря духовности, — рассказал автор арт-объекта.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Скульптура выполнена из бронзы и отлита в Каслях. Это подарок челябинцам от членов попечительского совета библиотеки.

Также в рамках празднования в «Литературном сквере прошли мастер-классы по живописи и рисунку, переплетному искусству.

Фото: министерство культуры Челябинской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу челябинской Публичной библиотеки

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru