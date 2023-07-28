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НовостиОбщество28 июля 2023 12:19

Муза, окрыленная чтением: в Челябинске открыли арт-объект к 125-летию Публичной библиотеки

В Челябинске открыли арт-объект в честь 125-летия Публичной библиотеки
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: министерство культуры Челябинской области

Фото: министерство культуры Челябинской области

В «Литературном сквере» Челябинска в пятницу, 28 июля, прошла праздничная программа, посвященная 125-летию Публичной библиотеки. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие скульптуры «Окрыленная чтением».

Арт-объект изображает музу, которая сидит на скамейке и читает книгу. Работу выполнил челябинский скульптор Илья Старцев.

—Это символический образ читающего человека, который воспаряет над миром благодаря духовности, — рассказал автор арт-объекта.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Фото: министерство культуры Челябинской области

Скульптура выполнена из бронзы и отлита в Каслях. Это подарок челябинцам от членов попечительского совета библиотеки.

Также в рамках празднования в «Литературном сквере прошли мастер-классы по живописи и рисунку, переплетному искусству.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Фото: министерство культуры Челябинской области

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