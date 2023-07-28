В магнитогорском парке «Притяжение» открыли платный пляж

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В магнитогорском парке «Притяжение» в пятницу, 28 июля, открыли платный пляж. Цена на посещение для взрослого составит от 250 рублей, детский билет будет стоить порядка 100-150 рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

Вместимость пляжа составляет 400 человек. Глубина водоема постепенно увеличивается по мере отдаления от берега. Это сделано для того, чтобы детям было безопаснее находиться в воде. Само дно посыпано мелким песком.

Напомним, в парке «Притяжение» с открытием второй очереди появилось озеро, которое состоит из двух водоемов. Общая площадь водной поверхности составляет 12 га, максимальная глубина – 6 метров. Над водоемом сделали видовой мост. Для гостей парка подготовили пляж, лодочную станцию, остров для пикников, экотропу и парящую над водой сцену.

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