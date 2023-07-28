Обменять новые вещи и приобрести одежду уральских дизайнеров: в Челябинске пройдет фестиваль разумного потребления

Подобные фестивали в Челябинске проходят уже не в первый раз. Фото: vk.com/lfwteam

19 и 20 августа LFWteam проведет двухдневный фестиваль СВОП WEEKEND. Основной акцент в событии будет сделан на осознанном потреблении и заботе об окружающем нас мире. За эти два дня на площадке СВОПа участники смогут обменяться одеждой, книгами и растениями, а также приобрести вещи уральских дизайнеров.

— В непростое турбулентное время перепотребление отступает на второй план, но для нас мысли о мире, природе и о нашем влиянии на него все так же актуальны и важны. Поэтому мы проводим фестиваль, главной темой которого будет тема «Заботы»: заботы о планете, вещах, себе и своем здоровье и, кончено, заботы о ближнем, — отмечают организаторы.

В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия: СВОП, лекторий, мастер-классы, аукцион, концерт, sample sale от локальных дизайнеров, маркет винтажных и ресейл проектов, а также обмен книгами и растениями.

В лекционной программе спикеры обсудят культуру осознанного потребления, расскажут о моде в контексте эко-повестки и многое другое. В серии творческих мастерских участники узнают, как можно обновить, переработать и переосмыслить не только одежду, но и предметы быта, мебель и нематериальные память и эмоции. На площадке фестиваля будут работать кофейни и рестораны с разнообразной стрит-едой. А местные музыканты создадут приятную обстановку для общения и отдыха.

Главной задачей фестиваля СВОП WEEKEND является укрепление социальных связей и объединение людей, увлеченных заботой об окружающем мире, интересом к локальной моде, к родному городу и региону. Фестиваль СВОП WEEKEND пройдет на территории исторического дома по адресу ул. Воровского, 5.

Программа мероприятия разделена на два дня:

19 августа, вход свободный

12:00-20:00 Лекторий

13:00-19:00 Мастер-классы

15:00-17:00 СВОП вещами

17:00-18:00 СВОП книгами и растениями

14:00-19:00 Работа концертной площадки

19:00-20:00 Перерыв и переоборудование площадки под закрытую часть

20:00-23:00 Завершением первого дня станет закрытый аукцион и презентация от уральских дизайнеров, а также концерт от хедлайнера. Вход по билетам. Подробности скоро в социальных сетях LFWteam.

20 августа, вход свободный

12:00-20:00 Лекторий

13:00-19:00 Мастер-классы

15:00-17:00 СВОП вещами

17:00-18:00 СВОП книгами и растениями

14:00-20:00 Работа концертной площадки

20:00-21:00 Перерыв и переоборудование площадки под кино-часть

21:00-23:00 Кинопоказ (финальной точкой всего события станет просмотр документального фильма «Кому на Руси шить хорошо», а затем последующее обсуждение с продюсером фильма в дружеской атмосфере. Вход свободный, но по регистрации).

СПРАВКА

СВОП (от англ. swap — обмен) — это практика обмена одежды или других предметов (например, растений или книг) в хорошем состоянии. Участники приносят вещи, которые они готовы отдать, а взамен забирают другие. Это возможность дать вторую жизнь вещам. Маркет винтажных и ресейл проектов — это перепродажа брендовых или выпущенных в рамках лимитированнои коллекции вещей. В основе философии ресейла лежат любовь к моде, осознанное потребление и желание сэкономить.

Об организаторах

Команда LongFashionWeekend Ural (LFWteam) создает культурно-образовательные события в сфере моды и искусства, развивает модную индустрию в регионе вместе с молодыми дизайнерами одежды и стилистами. Цель проектов — создать комьюнити для развития легкой промышленности и креативной индустрии на Урале.

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