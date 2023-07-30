В Челябинской области в массовом ДТП пострадали женщина и ребенок

В ГИБДД ищут свидетелей аварии. Фото: УГИБДД по Челябинской области.

Вчера, 29 июля, в 19:30 на трассе М-5 около Миасса произошло массовое ДТП. Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, причиной стала фура, водитель которой перестраивался, не убедившись в безопасности.

- При перестроении с правой полосы на левую по ходу движения неустановленный водитель создал помеху для движения автомобилям ВАЗ-2115, «ЗАЗ Шанс», «Лада ХRay», шедших в попутном направлении и встречному грузовому автомобилю «Вольво», в дальнейшем совершивших между собой столкновение, - сообщили в областной ГИБДД.

В результате аварии получили травмы 42-летняя женщина-водитель ВАЗ-2115 и ее пассажир – девочка 11 лет. Обеих пострадавших увезли в больницу.

В ГИБДД просят откликнуться очевидцев аварии. Если вы были свидетелем или у вас есть запись с видеорегистратора, просим обратиться по телефону в дежурную часть Отдела МВД России по Миассу: 8 (35132) 9-94-02 или дежурную часть: 8 (351) 256-28-08, 8 (351) 251-03-21.

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