Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов победил в открытом чемпионате Беларуси

Фото: Федерация легкой атлетики России

Уроженец Копейска Тимур Моргунов победил в Открытом чемпионате Беларуси в прыжке с шестом. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Легкоатлет стал единственным, кто преодолел высоту 5,8 метра. Три попытки россиянина на высоте 5,90 оказались неудачными.

В первый день чемпионата, который проходит в Минске, российские легкоатлеты завоевали пять медалей.

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