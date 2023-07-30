Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов победил в открытом чемпионате Беларуси

Фото: Федерация легкой атлетики России
Уроженец Копейска Тимур Моргунов победил в Открытом чемпионате Беларуси в прыжке с шестом. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Легкоатлет стал единственным, кто преодолел высоту 5,8 метра. Три попытки россиянина на высоте 5,90 оказались неудачными.
В первый день чемпионата, который проходит в Минске, российские легкоатлеты завоевали пять медалей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов в шестой раз завоевал титул чемпиона России
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru