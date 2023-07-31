Жара и дождь: каким будет начало августа в Челябинске

Синоптики обещают челябинцам дожди в начале месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц лета на Южном Урале начнется с жаркой и в то же время дождливой погоды. По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня, 31 июля будет облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +30 градусов, осадков не ожидается. 1 августа также будет облачно с прояснениями, но синоптики уже обещают кратковременные дожди. Температура воздуха днем — до +28, ночью — в районе +17.

Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди всю первую неделю августа.

Такая погода сохранится в Челябинске всю оставшуюся неделю. В среду, 2 августа, будет пасмурно и идти дождь, в остальные дни — облачно с прояснениями и небольшие кратковременные дожди. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +26 до +28, ночью — +16-18.

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