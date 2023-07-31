Ничего святого: в соцсети выложили фейк о рухнувшей колокольне челябинского храма

Крыша и колокольня действительно страдали от бури, но в 1889 году! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В миасском паблике выдали за новость происшествие 130-летней давности. В сообществе «Мой православный Миасс» появился пост о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора, расположенного в Челябинске.

«После сильнейшей бури. Сообщается о повреждении крыши храма. Информации о пострадавших нет», — говорилось в сообщении.

Фото: Мой Православный Миасс/vk.com

Внимательные подписчики сразу заметили, что это фейк, причем уже не первый. Пользователи отметили, что и никакой бури не было.

Поспешила опровергнуть информацию и Челябинская епархия:

— Администратор сообщества «Мой православный Миасс», вероятно, желающий «монетизировать» свой паблик, выдает желаемое за действительность.

Оказалось, что в качестве «сенсационного» повода была взята информация аж 130-летней давности. В 1889 году в городе была сильнейшая буря, которая действительно повредила крышу и колокольню храма.

А в минувшие выходные все было хорошо.

— Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! В главном храме Челябинской епархии прошла утренняя литургия, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По доброй традиции на воскресной службе собралось много прихожан, — рассказали в митрополии. — Друзья! Просим вас не доверять информации, публикуемой в группе «Мой православный Миасс».

В настоящий момент пост удален из паблика.

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