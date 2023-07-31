Ничего святого: в соцсети выложили фейк о рухнувшей колокольне челябинского храма

Крыша и колокольня действительно страдали от бури, но в 1889 году!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В миасском паблике выдали за новость происшествие 130-летней давности. В сообществе «Мой православный Миасс» появился пост о рухнувшей колокольне Свято-Симеоновского кафедрального собора, расположенного в Челябинске.
«После сильнейшей бури. Сообщается о повреждении крыши храма. Информации о пострадавших нет», — говорилось в сообщении.
Фото: Мой Православный Миасс/vk.com
Внимательные подписчики сразу заметили, что это фейк, причем уже не первый. Пользователи отметили, что и никакой бури не было.
Поспешила опровергнуть информацию и Челябинская епархия:
— Администратор сообщества «Мой православный Миасс», вероятно, желающий «монетизировать» свой паблик, выдает желаемое за действительность.
Оказалось, что в качестве «сенсационного» повода была взята информация аж 130-летней давности. В 1889 году в городе была сильнейшая буря, которая действительно повредила крышу и колокольню храма.
А в минувшие выходные все было хорошо.
— Крыша собора и его колокольня находятся в прекрасном состоянии! В главном храме Челябинской епархии прошла утренняя литургия, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По доброй традиции на воскресной службе собралось много прихожан, — рассказали в митрополии. — Друзья! Просим вас не доверять информации, публикуемой в группе «Мой православный Миасс».
В настоящий момент пост удален из паблика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru