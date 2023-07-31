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НовостиНедвижимость31 июля 2023 9:42

Арестованные квартиры челябинских артистов в «Белом хуторе» возвращены челябинскому правительству

Суд вернул правительству Челябинской области полторы сотни арестованных квартир
Павел ПОНОМАРЕНКО
Фото: vk.com/belyihutor

Фото: vk.com/belyihutor

Арбитражный суд Челябинской области отменил решение конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» о признании недействительными договоров дарения с областным правительством. По одному из них в 2017 году региону была безвозмездно передана 131 квартира — в основном, в загородном микрорайоне «Белый хутор». Они используются, как служебное жилье: известно, что в некоторых из них проживают артисты челябинских театров.

Квадратные метры передал АИР застройщик «Белого хутора», ЮУ КЖСИ. Сейчас агентство находится в стадии банкротства из-за недоимок на сумму 411 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Они возникли в результате сделки по приобретению ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ. В ноябре прошлого года недвижимость, общая стоимость которой достигает 394 млн, была арестована — средства от ее продажи планировалось возвратить в конкурсную массу АИР.

Также арест был наложен на безвозмездно переданные Агентству 1 млрд рублей из областного бюджета. Это решение также было оспорено в пользу правительства региона.

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