В Каслинском Дворце культуры Челябинской области появился «Сад желаний»

Чугунная ажурная арка с символом Каслинского района появилась в городском Дворце культуры им. Захарова. Фото: Правительство Челябинской области

В Зимнем саду Дворца установили изделия из традиционного каслинского литья: чугунные скульптуры Конька-Горбунка, Щуки и Аистов, а также ажурную арку с символом Каслинского района, фонари и чугунный диванчик «Ветка хмеля».

Фото: Правительство Челябинской области

Идея создания «Сада желаний» появилась в прошлом году. На реализацию проекта было выделено 2,5 млн рублей, почти вся сумма - из областного бюджета. Губернатор Алексей Текслер неоднократно отмечал необходимость возрождения и популяризации каслинского литья, которое является национальным достоянием.

– Касли делают отличные объекты благоустройства, малые архитектурные формы. Нужно применять их при реализации проектов развития городской среды. Удивительно, при такой известности этого художественного промысла в регионе и в самих Каслях никогда не было музея, – добавил глава региона.

Фото: Правительство Челябинской области

В следующем году продолжится благоустройство на центральной части площади Каслинского Дворца культуры, в пешеходной зоне беседки установят часы и ограждение из каслинского литья.

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