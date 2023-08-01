ММК и «Метран» стали лауреатами премии Правительства России

Фото: ММК

Высшую государственную награду по результатам диагностики качества и эффективности бизнес-процессов получили в 2023 году 12 отечественных предприятий и организаций. Отбор проводили эксперты Роскачества, которые оценивали претендентов по девяти критериям, включая лидерство, политику и стратегию предприятия, персонал, партнёрство, продукцию, услуги и ключевые результаты. Премии Правительства РФ присуждены распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

В списке лауреатов — два предприятия из Челябинской области. Лучшими признаны ММК и промышленная группа «Метран». Особо отмечены достижения Магнитки по производству оцинкованного проката для отечественного автопрома, качество которого признали наивысшим за всю историю.

А приборостроителей из Челябинска наградили за грамотно выстроенную систему менеджмента, технологические процессы и культуру производства — отметим, что ранее «Метран» вернулся в российскую юрисдикцию после ухода из страны бывшего владельца завода, американской компании Emerson.

— Без регулярной оценки собственных бизнес-процессов и постоянного поиска возможностей для их улучшения, совершенствования невозможно повышать конкурентоспособность, снижать издержки, увеличивать рыночную долю компаний, оказывать качественные услуги и производить нужные товары. И отрадно, что для все большего числа организаций становится нормой и обязательной практикой прохождение такой оценки — диагностики в рамках Премии Правительства в области качества, — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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