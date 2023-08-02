Пропал безнал: на автостанции у областной больницы возник «платежный коллапс»

Фото: 2ГИС

С самого утра сегодня, 2 августа, на Южной автостанции в Челябинске возле областной больницы возникли неполадки с покупкой билетов. Оплатить поездку с помощью банковской карты оказалось невозможно: пассажирам предлагают оплачивать наличными либо приобретать билеты самостоятельно, через интернет-сервисы. Некоторые из-за этого не успели на утренние рейсы пригородных автобусов, сообщают читатели КП-Челябинск.

Причиной коллапса стали перебои с интернетом. Скорого ее решения ответственные органы не обещают.

— На автостанции «Южные ворота» возникли проблемы с интернетом. Проблема со стороны провайдера, там работают над решением, но пока неясно, насколько это будет оперативно. Восстановление безналичной оплаты может занять до нескольких часов, — прокомментировал КП-Челябинск руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

На всех остальных челябинских автовокзалах безналичная оплата билетов работает в штатном режиме.

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