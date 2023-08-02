Почти 300 челябинцев за три года переселили из аварийных домов

Один из расселенных в этом году аварийных бараков. Фото: администрация г. Челябинска

С 2020 года в Челябинске расселили восемь ветхо-аварийных домов: в новое жилье из бараков переехали 142 семьи. Финансирование переселения шло по областной адресной программе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее мероприятия, рассчитанные до конца 2023 года, в Челябинске выполнены досрочно.

— В настоящий момент все мероприятия, запланированные программой завершены, за исключением нескольких заявлений, рассматриваемых в суде, — сообщили в администрации Челябинска.

Общая площадь расселенных жилых помещений составила 5321 кв. метр. Дома находятся по адресам ул. Волгодонская, 29, ул. Гидрострой, 10, ул. Краснознаменная, 7, ул. Потемкина, 43, ул. Воровского, 41а, ул. Цимлянская, 5, ул. Пост 2098 км, 9, ул. Электровозная 1-я, 36/38. Всего же за последние три года в новые квартиры из аварийного жилья переехали 292 челябинца.

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