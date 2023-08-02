Вылетел с дороги и врезался в электроопору: водитель иномарки погиб в ДТП с переворотом в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Аргаяшском районе Челябинской области водитель автомобиля Datsun погиб, врезавшись в электроопору. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 13 км автодороги «Кузяшево-Акбашево-Марксист».
— По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору, — уточнили в ведомстве.
Мужчина погиб на месте происшествия. Ему было 44 года. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
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