Вылетел с дороги и врезался в электроопору: водитель иномарки погиб в ДТП с переворотом в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Аргаяшском районе Челябинской области водитель автомобиля Datsun погиб, врезавшись в электроопору. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 13 км автодороги «Кузяшево-Акбашево-Марксист».

— По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun on-DO не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору, — уточнили в ведомстве.

Мужчина погиб на месте происшествия. Ему было 44 года. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru