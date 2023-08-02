Дважды судимый челябинец устроил дебош в больнице и грозился убить женщину-врача

Мужчину доставили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали пациента, который устроил дебош в больнице и грозился убить врача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 1 августа в городской больнице №9. Росгвардейцам поступило сообщение, что неизвестный мужчина устроил там дебош. Когда сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, к ним обратилась 33-летняя женщина, которая работала травматологом. Она пожаловалась на пьяного пациента. Мужчина угрожал ей и другим врачам расправой, размахивал руками и пытался ударить. Он даже не понимал, где именно находится.

Дебошира задержали и доставили в полицию. Им оказался дважды судимый 42-летний челябинец.

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