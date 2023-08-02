В выборах главы Троицкого района будут участвовать три кандидата

Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинской области допустили трех кандидатов для участия в выборах главы Троицкого района. Информация об этом опубликована на сайте муниципального собрания депутатов.
— Конкурсная комиссия решила зарегистрировать в качестве кандидатов на должность главы Троицкого района и допустить к участию трех человек: Тимура Мухамедьярова, Александра Сатьянова и Елену Шишмареву, — говорится в выписке из протокола, который опубликован на сайте.
Выборы пройдут 3 августа – как раз к этому времени у действующего главы муниципалитета Тимура Мухамедьярова истечет срок полномочий. В конкурсную комиссию войдут трое чиновников из правительства области и столько же депутатов из районного собрания.
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