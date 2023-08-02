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НовостиПолитика2 августа 2023 17:18

В выборах главы Троицкого района будут участвовать три кандидата

В Челябинской области три кандидата зарегистрировались на пост главы Троицкого района
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области допустили трех кандидатов для участия в выборах главы Троицкого района. Информация об этом опубликована на сайте муниципального собрания депутатов.

— Конкурсная комиссия решила зарегистрировать в качестве кандидатов на должность главы Троицкого района и допустить к участию трех человек: Тимура Мухамедьярова, Александра Сатьянова и Елену Шишмареву, — говорится в выписке из протокола, который опубликован на сайте.

Выборы пройдут 3 августа – как раз к этому времени у действующего главы муниципалитета Тимура Мухамедьярова истечет срок полномочий. В конкурсную комиссию войдут трое чиновников из правительства области и столько же депутатов из районного собрания.

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