Всем челябинским таксистам придется зарегистрировать автомобиль в специальном реестре

Теперь в такси можно работать только со специальным разрешением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области водителям легковушек, которые зарабатывают на перевозке пассажиров, придется получать специальное разрешение. Заявление можно подать электронно, но такой способ будет действовать только до 31 августа. В региональном Миндортрансе рассказали, что разрешение на работу такси можно получить онлайн за шесть шагов.

1) Авторизация на портале Госуслуг.

2) Заполнение электронного заявление на выдачу разрешения.

3) Прикрепление документов к заявлению.

4) Подача заявления.

5) Оплата государственной услуги: стоимость одного разрешения составляет 1193 рубля.

6) Выдача разрешения в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области или почтовым отправлением.

Публикуем список необходимых документов:

— Скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

— Скан-копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

— Скан-копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства либо скан-копия нотариально заверенной договоренности на право распоряжения транспортным средством.

Заявление на выдачу разрешения также можно подать письменно по адресу: город Челябинск, улица Елькина, дом 77, кабинет 104. В случае дополнительных вопрос следует обращаться по телефону: 8-351-261-92-67.

Напомним, с 1 сентября в России появится Единая система легкового такси. Она была введена для того, чтобы усилить контроль за водителями и повысить безопасность пассажиров.

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