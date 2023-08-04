Новая экологическая тропа появилась на Южном Урале

Теперь в Большую Усть-Катавскую пещеру можно подняться по лестнице. Фото: uraloved.ru

На территории памятника природы «Большая Усть-Катавская пещера» появилась экологическая тропа. Ее протяженность — 500 метров, в основном она состоит из многоуровневой металлической лестницы с площадками. Прежде туристам приходилось карабкаться наверх без каких-либо удобств.

Сама пещера расположена в окрестностях Усть-Катава на высоте 17 метров над уровнем реки Катав, в массивных известняковых скалах Хапова гребня. Оттуда открывается красивый вид на левый приток реки Юрюзань.

— Другое название этой живописной скалы — Марьин утес. Оно появилось после выхода в свет советского фильма «Тени исчезают в полдень», где на подобной скале погибла героиня Марья Воронова. И хотя к этому фильму скала на реке Катав не имеет никакого отношения, местные жители стали называть ее в честь похожего места из киноленты и погибшей героини, — рассказали в региональном министерстве экологии.

Экотропу обустроили при поддержке губернатора Алексея Текслера за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

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