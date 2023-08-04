«Не стоит доводить до абсурда»: первый вице-губернатор Ирина Гехт призвала к компромиссу в вопросах введения школьной формы

По мнению Ирины Гехт, решать, нужна ли форма, нужно сообща с родителями и детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый вице-губернатор Ирина Гехт запустила опрос среди подписчиков в телеграм-канале по вопросу обязательного ношения школьной формы. Она объяснила, что жесткого требования к униформе в России нет, школы решают сами.

- С одной стороны, школьная форма – это определенная эстетика и дисциплинированность. С другой, прекрасно понимаю желание детей самовыразиться через одежду, - пишет Ирина Гехт.

Она считает, что в этом вопросе нужен компромисс между школой, родителями и детьми. Например, как делают в некоторых школах: один день в неделю разрешают свободный дресс-код, предлагают определенную цветовую гамму или обязательный аксессуар, например, жилет. К тому же, школьная форма, по ее мнению, не должна бить по карману детей.

- Убеждена, что к введению униформы в учебных учреждениях нужно подходить гибко. Не стоит доводить до абсурда, когда детей без униформы выдворяют из школы или жестко наказывают, - резюмировала первый вице-губернатор.

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