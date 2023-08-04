В Челябинской области ВАЗ сбил двух человек на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 4 августа, в 12:53 в Снежинске 64-летний водитель за рулем ВАЗ сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух людей: 18-летнего парня и 41-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в областной ГИБДД.

Напомним, сегодня на трассе Челябинск-Екатеринбург столкнулись четыре автомобиля. От удара грузовик опрокинулся и загорелся вместе с легковушкой. Водитель грузовика погиб, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

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