Грозы, ливни, град и шквалистый ветер: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток

В Челябинской области ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Из-за непогоды региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток 4 августа.

— В отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В случае ЧП и необходимости в помощи жителей Челябинской области просят сообщать информацию по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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