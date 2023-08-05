В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Сказано, что до конца суток 5 августа в регионе могут начаться ливни с градом, а также гроза. Кроме этого, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

При шторме МЧС рекомендует не покидать здания и не пытаться прятаться около стен домов. Особое внимание также стоит уделить обращению с огнем, чтобы не допустить его распространения из-за ветра.

Напомним, днем ранее, 4 августа в Челябинской области также объявлялось штормовое предупреждение.

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