На трассе М-5 под Челябинском до вечера ограничили движение

Ремонт дорог будет идти до 20:00.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На трассе М-5 «Москва–Челябинск» по направлению к столице ограничили движение по одной полосе в сторону столицы. Дорожные работу будут проводить на 1 861 км (Сосновский район) до 20:00.
– Водители будьте внимательны на данном участке дороги, – обратились к южноуральцам сотрудники госавтоинспекции Челябинской области.
Ранее водителей предупреждали из-за возможных пробок в связи с проведением дорожных работ.
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