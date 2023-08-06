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НовостиОбщество6 августа 2023 8:21

На трассе М-5 под Челябинском до вечера ограничили движение

Для проведения работ закрыли одну полосу на 1861 км трассы Москва–Челябинск
Дарья МАРКОВА
Ремонт дорог будет идти до 20:00.

Ремонт дорог будет идти до 20:00.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На трассе М-5 «Москва–Челябинск» по направлению к столице ограничили движение по одной полосе в сторону столицы. Дорожные работу будут проводить на 1 861 км (Сосновский район) до 20:00.

– Водители будьте внимательны на данном участке дороги, – обратились к южноуральцам сотрудники госавтоинспекции Челябинской области.

Ранее водителей предупреждали из-за возможных пробок в связи с проведением дорожных работ.

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