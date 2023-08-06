В Германии скончался челябинский депутат Артур Никитин

Артуру Никитину было 58 лет. Фото: viperson.ru

После долгой болезни скончался известный челябинский бизнесмен Артур Никитин. О трагедии рассказали в окружении мужчины. Они сообщили, что последние годы у него было онкологическое заболевание.

В последнее время проходил лечение в Германии. Там же и скончался.

В нулевые Никитин был знаковой фигурой в Челябинске. Ему принадлежат «Никитинские ряды» и торговый комплекс «Синегорье». А его семье – торгово-развлекательный комплекс «Куба».

Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования близким Артура Никитина.

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