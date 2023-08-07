В челябинском поселке Мелькомбинат вспыхнул крупный пожар

Фото: читатель КП

Вечером 7 августа в Челябинске произошел пожар в поселке Мелькомбинат. Огромный столб дыма горожане заметили издалека.

— Очень сильно дымит. Судя по всему, горит недалеко от здания «Союзпищепрома», — рассказал читатель КП.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар произошел в жилом частном секторе. Дополнительную информацию о возгорании обещали сообщить позднее.

Напомним, два дня назад в танцевальном зале дворца спорта «Юность» загорелись вещи. Из-за пожара эвакуировали 80 человек.

Обновлено в 19:43.

По данным регионального управления МЧС, в результате пожара пострадали 2 частных дома. Локализация огня была объявлена в 18:27. Сейчас выясняются причины возгорания.

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